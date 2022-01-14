اجتماع الجمعية العمومية لشركة الزاوية لتكرير النفط لمناقشة عدد من الملفات

عُقِد اليوم الخميس الاجتماع الأول للجمعية العمومية لشركة الزاوية لتكرير النفط برئاسة “مصطفى صنع الله” وحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس لجنة الإدارة بشركة الزاوية “الصادق الجرمي” وأعضاء اللجنة.

ودعا “صنع الله” في هذا الاجتماع إلي تظافر الجهود لحلحلة المشاكل التي تواجه الشركة في تحقيق مستهدفاتها والتعجيل بحل مشكلة الكهرباء وماتحتاج المصفاة للإسراع في تنفيذ المشاريع المعتمدة لتطويرها.

كذلك أكدّ رئيس لجنة إدارة شركة الزاوية سعيهم الحثيث لدراسة وتقديم بعض المشاريع الهامة وأبرزها إنشاء وحدة تكرير جديدة في المصفاة ومشروع إنشاء مصنع خلط وتعبئة الزيوت بمصنع اسفلت بنغازي.

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