سعر برنت لازال فوق 84 دولارا للبرميل

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لازال خام برنت القياسي متماسكًا فوق الـ 84 دولارا للبرميل، حيث سجلت العقود الآجلة تسليم مارس المقبل اليوم الجمعة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.30 بالمائة. ليتداول عن 84.38 دولارا للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند 84.13 دولارا للبرميل.

واستهلت عقود برنت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 84.47دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم فبراير القادم 0.18 بالمائة. لتتداول عند مستويات 81.88 دولارا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 81.73 دولارا للبرميل.

واستهلت العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 82.12 دولارا للبرميل.

ارتفاع أسعار النفط

وتوقع خبراء لدي، مصرف جي بي مورغان، ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستوى 125 دولارا للبرميل هذا العام وإلى حوالي 150 دولارا للبرميل في العام المقبل.

وأوضح الخبراء، خلال مذكرة بحثية، أن الارتفاع يأتي في ظل ضعف الاستثمار العالمي في المعروض النفطي.

كما أشار الخبراء، إلى أنه من المتوقع انخفاض فائض الإنتاج. لدى منظمة أوبك خلال العام الجاري. وهو ما يزيد مخاطر ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل حاد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الخبراء بالمصرف، أن فائض الطاقة الإنتاجية لدى أوبك سيهبط إلى 4 بالمائة. من إجمالي طاقة الإنتاج بحلول الربع الأخير من هذا العام فقط بدلا من 13 بالمائة خلال الربع الثالث في العام الماضي.

كما أوضحوا أن ضعف الاستثمار داخل دول تحالف أوبك+ وتزايد الطلب على النفط بعد فيروس كورونا. قد يترتب عنهما حدوث أزمة طاقة.