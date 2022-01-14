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في 2022.. ما هو ترتيب ليبيا بين الدول العربية في احتياطيات الذهب؟

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر مجلس الذهب العالمي أول تقرير له هذا العام حول ترتيب احتياطيات الذهب في الدول العربية.

وذكر المجلس في تقريره ان “السعودية تتصدر الدول العربية باحتياطيات الذهب، حيث تمتلك المملكة 323.1 طن من المعدن النفيس فيما حل ليبيا في المركز الرابع بـ 116.6 طن”.

وكشف المجلس مؤخرا تقريره لشهر كانون الثاني 2022، أن احتياطيات البنوك المركزية في العالم بلغت 35571.3 طن من المعدن، بزيادة نحو 11 طنا عن تقرير شهر كانون الاول الماضي.

وفيما يلي جدول يظهر ترتيب الدول العربية باحتياطيات الذهب بناء على تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر كانون الثاني 2022 بينها ليبيا التي احتلت المركز ال34 عالمياً:

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