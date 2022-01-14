وزير الإسكان والتعمير يُشارك في احتفالات رأس السنة الأمازيغية بمدينة نالوت

نالوت 13 يناير 2022 (وال)- ضمن زيارة رئيس الحكومة السيد عبد الحميد الدبيبة والوفد الوزاري لبلدية نالوت والتي تتزامن مع احتفالات المدينة بالسنة الأمازيغية، قام وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي والوفد الوزاري؛ بزيارة مجموعة من المشاريع بالمنطقة “مشروع مصنع الاسمنت نالوت- معبر وازن الحدودي- بلدية وازن”.

وشملت الزيارة الإطلاع على أوضاع هذه المشروعات؛ وسُبل معالجة العراقيل، والعمل على إتمام المشروعات ودعمها ضمن مشروع (عودة الحياة)، ومعالجة إشكاليات المنافذ الحدودية والمنظومات الأمنية، ومنظومات تسهيل اجراءات السفر للمواطنين. (وال) ب خ/ ر ت

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