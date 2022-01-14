بعد زيارته لمناطق نالوت و وازن .. الدبيبة يصدر عدداً من التعليمات للوزارات والمؤسسات حول ماتحتاجه المنطقة

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” إثر زيارته يوم الأمس لمنطقتي وازن ونالوت غربي البلاد عدداً من القرارات عبر وزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء “عادل جمعة”، طالب فيها وزير الصحة بتشكيل لجنة للوقوف على كافة الملاحظات الواردة من البلدية بشأن المستشفى المركزي نالوت والمراكز الصحية هناك.

كذلك قام بمراسلة وزير الداخلية بشأن تطوير المنظومات العاملة بالمنافذ البرية والجوية والتنسيق مع الشركة العامة للبريد والاتصالات والمعلوماتية بالخصوص، وذلك بعد زيارة “الدبيبة” لمعبر وازن الحدودي.

أيضاً أُصدِرت من رئاسة الوزراء تعليماتٌ أخرى لمدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية حيال استكمال مبنى الأحوال المدنية نالوت، وكذلك وكيل وزارة الخارجية بشأن ممتلكات عدد من سكان البلدية الموجودة على الأراضي التونسية.





وحول زيارته لمصنع اسمنت نالوت، خاطبَ رئيس الوزراء مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بخصوص إعداد تقرير فني ومالي لموقع التنفيذ المتوقف العمل به منذ عام 2010 رغم وجود كافة المعدّات.

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