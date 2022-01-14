تضاعف مؤسسات الصناعات الجوية التونسية في 10 سنوات

تضاعف عدد مؤسسات الصناعات الجوية في تونس ليتحولعددها من 46 خلال سنة 2010 إلى 81 مؤسسة حالياً، تقوم بتشغيل سبعة عشر ألف شخص.

جاء ذلك في تقرير نشره المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، تضمّن سلسلة من التوصيات الرامية إلى جعل السياسة الصناعية في تونس أكثر نجاعة، وإبراز ضرورة ضمان دعم خصوصي لعدد من المجالات الصناعية، على غرار الصناعات الجوية لتنويع الإنتاج المحلي.

يُذكر أن تونس تسعى لتنويع اقتصادها المعتمد على القطاع السياحي والفلاحي، مع ازدياد معدلات البطالة وصعوبة الحصول على تمويل خارجي بسبب انخفاض تصنيفها الائتماني.

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