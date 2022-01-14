مؤسسة النفط تعلن عن صافي إيرادات نوفمبر وديسمبر 2021

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط أن صافي ايرادات شهري نوفمبر وديسمبر من العام 2021م، وصل إلى 4.321 مليار دولار .

حيث حققت المؤسسة في نوڤمبر ما قيمته 1.968 مليار دولار أمريكي من النفط الخام يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت الى 92.335 مليون دولار امريكي.

في حين كان صافي ايرادات المنتجات النفطية 46.093 مليون دولار أمريكي ووصلت عوائد البتروكيماويات 4.489 مليون دولار امريكي ليصل وبإجمالي صافي الايرادات لشهر نوفمبر إلى 2.111 مليار دولار الامريكي.

ووفق مؤسسة النفط فتمتع شهر ديسمبر بأعلى الايرادات المحققة طوال العام، حيث بلغت ايرادات النفط الخام مليار و985 دولار امريكي، تليها ايرادات الغاز والمكثفات بـ120.369 مليون دولار امريكي، ثم ايرادات المنتجات النفطية ب101.306 مليون دولار امريكي وايرادات البتروكيماويات بــ 2.973 مليون دولار امريكي. ليصل اجمالي الإيرادات في شهر ديسمبر حوالي 2.210 مليار دولار أمريكي

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