المؤسسة الوطنية للنفط : أكثر من 4 مليار دولار أمريكي صافي إيرادات شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن صافي الإيرادات خلال شهري نوفمبر وديسمبر لمبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماوية وصل إلى 4,321,675,360.58 دولار أمريكي

وأوضحت المؤسسة أنها حققت في نوفمبر ما قيمته 1,968,156,900.26 دولار أمريكي من النفط الخام يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت إلى 92,335,279.02 دولار أمريكي. في حين كان صافي إيرادات المنتجات النفطية 46,093,437.43 دولار أمريكي، ووصلت عوائد البتروكيماويات 4,489,025.22 دولار أمريكي. ليصل وبإجمالي صافي الإيرادات لشهر نوفمبر إلى 2,111,074,641.93 دولار أمريكي.

وبينت المؤسسة أن شهر ديسمبر تمتع بأعلى الإيرادات المحققة طوال العام، حيث بلغت إيرادات النفط الخام 1,985,950,976.38 دولار أمريكي، تليها إيرادات الغاز والمكثفات بـــ 120,369,471.38 دولار أمريكي، ثم إيرادات المنتجات النفطية بـ 101,306,516.64 دولار أمريكي وإيرادات البتروكيماويات بــ 2,973,754.25 دولار أمريكي. ليصل إجمالي الإيرادات في شهر ديسمبر إلى نحو 2,210,600,718.65 دولار أمريكي

وذكرت المؤسسة أن الإيرادات لاتتضمن قيمة شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة أوباري ويتم تحميل قيمتها على الشركة العامة للكهرباء، كما لاتتضمن قيمة تزويد شركة مليته بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقه الكهربائية ويتم تحمليها على الشركة ليصار إلى تسويتها لاحقا.

وفي هذا الشأن أكد رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله أن قدرة قطاع النفط في ليبيا على الاستثمار ودفع عملية تحديث البنية التحتية ستبقى ضعيفة في المدى المنظور، لاسيما في ظل شح الميزانيات،

وطالب صنع الله المسؤولين بمعالجة الميزانيات المعطلة والمعطوبة وأن لا نتعامى عن سلامة أصولنا النفطية وأهمية المحافظة عليها وأن لا نستنكر خطوات المؤسسة الوطنية للنفط في تمويل مشاريع نفطية بترتيبات خاصة .

وأشارت المؤسسة في ختام إعلانها أنه تم تحقيق فائض في الدخل من سبتمبر 2020 عند رفع حالة القوة القاهرة حتى ديسمبر 2021 نحو 23,718,222,282.40 دولار أمريكي. و 33,157,083.82 يورو صافي الإيراد العام للعام 2021 م

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