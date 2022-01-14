ليبيا تحقق إيرادات نفطية تتجاوز الـ4 مليارات دولار في شهري نوفمبر وديسمبر

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط عن تحقيق إيرادات قياسية خلال شهري نوفمبر وديسمبر، تجاوزت 4 مليارات، مُسجلة 4,321,675,360.58، مشيرة إلى أن إجمالي الإيرادات المحققة خلال العام الماضي بلغ 21,555,396,675.07 مليار دولار أمريكي و30,098,669.01 يورو.

وأضافت المؤسسة في بيان، أنها حققت في نوفمبر ما قيمته 1,968,156,900.26 دولاراً أمريكياً من النفط الخام، يليه الغاز والمكثفات التي وصلت إلى 92,335,279.02 دولاراً أمريكياً، في حين كان صافي إيرادات المنتجات النفطية 46,093,437.43 دولاراً أمريكياً، ووصلت عوائد البتروكيماويات إلى 4,489,025.22 دولاراً أمريكياً، ليصل وبإجمالي صافي الإيرادات لشهر نوفمبر إلى 2,111,074,641.93 دولاراً أمريكياً.

وأشارت المؤسسة إلى أن شهر ديسمبر حقق أعلى الإيرادات المحققة طوال العام، حيث بلغت إيرادات النفط الخام 1,985,950,976.38 دولاراً أمريكياً، تلتها إيرادات الغاز والمكثفات بـــ120,369,471.38 دولاراً أمريكياً، ثم إيرادات المنتجات النفطية بـ 101,306,516.64 دولاراً أمريكياً، وإيرادات البتروكيماويات بــ2,973,754.25 دولاراً أمريكياً، ليصل إجمالي الإيرادات في شهر ديسمبر حوالي 2,210,600,718.65 دولاراً أمريكياً.

من جانبه دافع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن سياسة التحفظ على الإيرادات المباشرة والإتاوات والضرائب سنة 2020، والتي جاءت وفق قوله، بغية تحريك المياه الراكدة ومعاودة الإنتاج، لافتاً إلى أنها أنقذت البلاد من شبح الحرب والإفلاس، وحققت فوائض مالية خلال العام 2021.

وأكد صنع الله أن الإتاوات والضرائب سجلت منذ رفع حالة القوة القاهرة في سبتمبر من العام 2020 وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2021 مبلغاً وقدره 2,275,850,786.95 دولاراً أمريكياً، تم إيداعها في حساب وزارة المالية لدى مصرف ليبيا المركزي، على أن تحتجز الإتاوات والضرائب في القادم من الشهور لمصفاة الجنوب ومشاريع البنية التحتية، وفق قرارات مجلس الوزراء بالخصوص.

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