الوطنية للنفط: حققنا 23 مليار دولار كفائض في الدخل بسبب تحفظنا على الإيرادات

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها حققت فائضا في الدخل جراء التحفظ على الإيرادات من سبتمبر 2020 حتى ديسمبر 2021، بلغ 23,718,222,282.40 دولارا أمريكيا و 33,157,083.82 يورو صافي الإيراد العام للعام 2021.

وكشفت المؤسسة أن صافي الإيرادات خلال شهري نوفمبر وديسمبر لمبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماوية وصل إلى 4,321,675,360.58 دولار أمريكي

وأكدت المؤسسة أن إيراد شهر ديسمبر هو أعلى الإيرادات المحققة طوال العام، الذي وصل إجمالي الإيرادات فيه إلى نحو 2,210,600,718.65 دولارا أمريكيا بينما بلغ إجمالي صافي الإيرادات لشهر نوفمبر 2,111,074,641.93 دولارا أمريكيا.

ووأضحت المؤسسة أن الإيرادات لا تتضمن قيمة شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة أوباري وقيمة تزويد شركة مليته بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقة الكهربائية