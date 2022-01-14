رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الثانية من طريق عين زاره وادي الربيع

طرابلس 14 يناير 2022 (وال)- افتتح رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة اليوم الجمعة، المرحلة الثانية من طريق عين زاره وادي الربيع.

وهنأ رئيس الوزراء أهالي عين زارة؛ بإنجاز هذه المرحلة والتي ستتلوها مراحل أخرى وصولا إلى منطقة وادي الربيع على امتداد 16 كيلو مترا وإنهاء أزمة ازدحام الطريق وتعطل الحركة.

وأكد الدبيبة أن الهدف هو تواصل عملية البناء؛ لآن ليبيا في حاجة إلى سواعد أبناءها، وإن مستقبلها مرتبط بالبناء وأن الحكومة لن تتخلى عن العمل ليشمل كل بقعة في البلاد.

ودعا الدبيبة إلى التعاون من أجل إنجاز بقية المراحل؛ كون إن اتساع الطريق وفتح المسارات سيسهم في تنشيط الحركة، سواء التجارية أو الصناعية وغيرها.

وأعرب أهالي المنطقة عن سعادتهم بافتتاح المرحلة الثانية من الطريق، وعن الأمل في إنهاء بقية المراحل من هذا الطريق الحيوي. (وال)

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