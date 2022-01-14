الحويج يبحث السياسة العامة للدولة وسبل معالجتها – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج في اجتماعاً عقده الخميس مع رئيس وأعضاء فريق التعاون الدولي الاقتصادي وشؤون الاستثمار. السياسة العامة للدولة وسُبل معالجة العراقيل التي تواجهها بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

في حين اوضحت صفحة الوزارة على الفيسبوك أن الحويج استعرض مع الفريق خلال اجتماعه العادي السادس إجراءات تنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة.

كما أكد على ضرورة وضع آلية متابعة ملف الأحكام القضائية ضد الدولة الليبية وتأثيراتها السلبية على ملف الاستثمار وكيفية تسهيل إجراءات تسجيل شركات التعاون الدولي.

وناقش الوزير تفعيل دور غرف التجارة المشتركة والعمل على تقييم دور مصلحة أملاك الدولة فيما يتعلق بالاستثمار والعمل على تبني سياسات موحدة في ملفات الاستثمار والتعاون الدولي والتنسيق بين إدارات ومكاتب التعاون الدولي بالوزرات .

في حين أكد الوزير على ضرورة تحديد الأولويات في تنفيذ المهام الموكلة لهم ووضع آلية عمل ذات فاعلية. تسهم في تفعيل قطاع الاستثمار وتشجع القطاع الخاص المحلي والاجنبي. المشاركة في تطوير القطاع وتنفيذ المشاريع المستهدفة ضمن الخارطة الاستثمارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.

في حين أكد على ضرورة ضمان استثمارات وأملاك الدولة في الداخل والخارج .

يشار أن فريق التعاون الدولي الاقتصادي وشؤون الاستثمار يترأسه مستشار التعاون الدولي بمجلس الوزراء مجدي عبدو. وعضوية مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة. ومديرو إدارات التعاون الدولي بوزارات المالية و العمل والتأهيل. ومدير إدارة التعاون الدولي بالهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة. ورئيس قسم متعدد الأطراف بإدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.