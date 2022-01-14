رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى كرانفيل: هدفنا زيادة الصادرات التركية إلى ليبيا لنحو 5 مليارات دولار

قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى كرانفيل إن الهدف المقبل لهم هو بلوغ الصادرات التركية 5 مليارات دولار على المدى المتوسط من خلال الانفتاح على دول إفريقية أخرى عبر ليبيا

وأضاف كرانفيل، وفقا لموقع خبر 7 التركي أن الصادرات التركية إلى ليبيا بلغت 2.5 مليار دولار في عام 2021 حيث ارتفعت بنسبة 64.9% مقارنة بالعام السابق

وأوضح كرانفيل أن ليبيا هي الشريك التجاري الثاني لتركيا في إفريقيا بعد مصر وأن على الشركات التركية التي تريد الانفتاح على أسواق جديدة التفكير في ليبيا، لأن كل بقعة من شرقها وغربها وجنوبها مليئة بفرص الاستثمار التي تنتظر من يستثمرها

وتابع كرانفيل أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا إلا من خلال الاستثمار، وأنه يمكن لرجال الأعمال الأتراك الحصول على مزايا جيدة للغاية من خلال الإنتاج في ليبيا كما أن العديد من مواد الإنتاج في ليبيا أرخص من الصين نفسها

وأشار كرانفيل إلى أنه إذا ركزوا على المناطق التي تُستخدم فيها المواد الخام في ليبيا، فيمكن الإنتاج بتكلفة أقل بـ 50 % من منافسيهم في العالم، وإذا جعلوا من ليبيا مركز إنتاج خاصا بهم فيمكن زيادة هيمنة تركيا ليس في ليبيا بل أيضًا في العديد من الأسواق

وختم كرانفيل كلامه بالقول إن مجلس الأعمال سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان قدرة ليبيا على توفير الكفاءة الاقتصادية الشاملة، والاكتفاء الذاتي، مع ضمان حصول رجال الأعمال الأتراك في بلدنا على عائد على استثماراتهم