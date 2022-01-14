إنشاء وحدة تكرير جديدة بالزاوية واستحداث مصنع لخلط وتعبئة الزيوت ببنغازي

الزاوية 14 يناير 2022 م (وال)- أكد رئيس شركة الزاوية لتكرير النفط “الصادق الجرمي”، سعي الشركة الحثيث لدراسة وتقديم بعض المشاريع التطويرية المهمة، أبرزها تطوير المصفاة من خلال إنشاء وحدة تكرير جديدة.

وأوضح الجرمي أنه سيتم التأكيد على البت في هذا المشروع التطويري المهم بعد حوالي 3 أشهر من الآن، ومشروع إنشاء مصنع خلط وتعبئة الزيوت بمصنع أسفلت بنغازي.

جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية لشركة “الزاوية لتكرير النفط”، الذي عقد في إطار استئناف المؤسسة الوطنية للنفط؛ اجتماعاتها السنوية والعمومية من طرابلس، بعد أن عقدت اجتماعاتها لمدة 4 أيام متتالية في رأس لانوف برئاسة رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله الذي أكد على ضرورة الالتزام بالمواعيد، وعمل خارطة طريق وجدول زمني محدد للمشاريع النفطية حتى يجري اعتمادها.

وأشاد صنع الله خلال اجتماعه بمسؤولي شركة الزاوية لتكرير النفط بمرونة الشركة في التعامل مع الأحداث، إضافة إلى ما قامت به في مكافحة التلوث، في المنطقة البرية التي تتجاوز 150 كم، بالإضافة إلى نظام الحوكمة، داعيًا إلى عدم التمديد في إجراءات التعاقد والاتجاه إلى العطاءات، وفق تعليمات المؤسسة النفطية. (وال)

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