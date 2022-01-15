ميناء بنغازي يستقبل 2,700 سيارة وشاحنة من السوق الأوروبية

وصلت سفينة نقل الحاويات “لونا أف”، التابعة للخط الملاحي “MSC”، إلى ميناء بنغازي البحري، وعلى متنها 90 حاوية بضائع متنوعة.

وأوضحت إدارة ميناء بنغازي في بيانات حديثة، وصول السفينة “سينق”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “دليل” للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 111 حاوية سلع متنوعة.

كما أظهرت البيانات وصول السفينة سفينة “مايروس”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “دليل” للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 98 حاوية بضائع متنوعة.

وسبق ذلك وصول نقل السيارات “سلڤر ريي”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “ليبيانا” الدولية للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها حوالي 2,700 سيارة وشاحنة، قادمة من السوق الأوروبية.

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