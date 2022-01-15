اقتصاد

(وال) تتابع انطلاق أعمال مؤتمر “الحاجة إلى تنويع الإقتصاد الليبي”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 15 يناير 2022 (وال) _ انطلقت صباح اليوم السبت بقاعة وزارة الإقتصاد، جلسات مؤتمر “الحاجة إلى تنويع الإقتصاد الليبي”  بتنظيم من مركز البحوث و الاستشارات جامعة بنغازي، و برعاية مصرف ليبيا المركزي، و الذي يستمر على مدار يومين متتالين لمناقشة قرابة 20 ورقة علمية للبحاث الأكاديميين بالمجال.

وفي تصريح خاص لوكالة الانباء الليبية أوضح الدكتور (عطية المهدي الفيتوري) رئيس اللجنة التحضيرية: (أن الحاجة إلى تنظيم هذا المؤتمر أتت لأننا من فترة و نحن نتقد الإقتصاد الليبي بأنه ريعي، يعتمد على استخراج السلعة الطبيعية وهو النفط الخام منذ ستون عاما 1961، وكما يعلم الجميع أنه سلعة ناضبة و سينتهي يوما ما، وبالتالي كيف ستعيش الأجيال القادمة، و بالتالي لابد من التفكير بشكل جدي في تنويع الإقتصاد، من خلال إيجاد البدائل فالإقتصاد الليبي لا ينتج سوى القليل جدا، وأغلب حاجياتنا السلعية و الخدمات الإستهلاكية و الاستثمارية من الخارج، وبالتالي نحن لا نستطيع الإستمرار على هذا الوضع لفترة أطول، و لكن ماذا بعد إنتهاء مورد النفط).

و أفاد الفيتوري قائلاً ( هناك الكثير من الدول اليوم تبحث بديل عن النفط يكون صديق للبيئة ، قبل نضوبه و بالتالي تنخفض أسعاره وهذا يؤثر علينا ، فنحن بعض إقتصاديون مدينة بنغازي فكرنا في هذا المؤتمر نظرا للحاجة الملحة لتنويع و على الدولة أن تتبع سياسات إقتصادية لإيجاد سلع تحل محال الواردات و بلا مكان تصدير جزء منها، وهكذا يصبح لدينل مصدر يغذي العملة الأجنبية في ميزان المدفوعات ، وأيضاً مصدر لإرادات الدولة لتغذية الميزانية العامة ، اللذان يعتمدان بشكل شبه كلي على إرادات النفط ، وبالتالي يجب على الحكومة أن تفكر جيداً في الأمر).

و تضمنت الجلسة الإفتتاحية لكلمة لنائب محافظ مصرف ليييا المركزي و مدير مركز البحوث و الاستشارات .

و تناقش الأوراق العلمية على مدار يومين (تنويع الإنتاج ومتطلباته المحلية ، الفرص و التحديات ، دور مؤسسات التمويل المتخصصة ،حسن تدبير تنويع الإقتصاد ، تفاوت الإنتاجية القطاعية النسبية ، البعد السياسي لازمة تنويع الإقتصاد الريعي في ليبيا ، المرض الهولندي كأحد معوقات التنويع الإقتصادي ، أثر السياسات الإقتصادية على الصادرات غير النفطية محليا ، دراسات التنمية المكانية و الصناعية ودورها في تحقيق التنمية الإقتصادية ، محددات التنويع الاقتصادي ، تحليل و قياس العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر و التنويع الاقتصادي ، دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الإقتصادية في ليبيا ، الاستثمار الأجنبي المباشر ، الإصلاح المؤسسي التنظيمي ، معيار التنمية في ليبيا ، دور الاستثمار الخاص و المحلي .

وفي نهاية جلسات اليوم الثاني ستكون حلقة نقاش عن الإجراءات العلمية المطلوبة لتنويع الاقتصادي. (وال _ بنغازي)

متابعة: هدى الشيخي

 

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

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