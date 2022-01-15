وزير الصحة يبحث مع إدارتي الطوارئ الصحية والمشروعات كيفية رفع جاهزية مراكز العزل والفلترة

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية “علي الزناتي” اليوم السبت، مع إدارتي الطوارئ الصحية والمشروعات.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة رفع جاهزية مراكز العزل والفلترة، وكذلك إطلاق حملات توعية وتثقيف صحي لحثّ المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتشجيعهم على أخذ اللقاحات، بالإضافة إلى التأكد من كفاءة منظومات الأكسجين الطبي وشبكات التزويد والتخزين، إلى جانب تنفيذ السياسة الوطنية للأكسجين من خلال توفير إمدادات كافية من الأكسجين الطبي.

كما تم التطرق إلى التشديد على جميع المرافق الصحية باتباع لوائح وإجراءات الصحة والسلامة المهنية، وكذلك توفير مخارج للطوارئ، ومنظومات لمكافحة الحرائق، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء بشأن تسوية وصرف مستحقات العاملين، وتنفيذ التصنيف الجديد لمراكز العزل، بدءً من العام الحالي، الوقوف على احتياجات مراكز العزل، وتشكيل لجان تختص بمتابعة مصانع الأكسجين ومراكز العزل، وخزانات الأكسجين وإعداد تقارير دورية.

حيث أصدر “الزناتي” تعليمات برفع درجة الجهوزية والاستجابة بمراكز العزل، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التأكد من كفاءة منظومات الأكسجين الطبي وشبكات التزويد، والتخزين بالمرافق الصحية، وتنفيذ السياسة الوطنية للأكسجين.

وفي الختام تطرق إلى تسوية المستحقات المالية للعاملين الصحيين بمراكز العزل، كما أكد على أن وزارة الصحة ستعمل بالتنسيق مع وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء لصرف المستحقات المالية للعاملين، وكذلك اعتماد التصنيف الجديد لمراكز العزل، بدءً من العام الحالي.



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