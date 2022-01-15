الدبيبة يشارك بالملتقى التدريب الثاني لطلاب الطب والأطباء الشباب

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم السبت، بالمشاركة في فاعليات اختتام الملتقى التدريبي الثاني لطلاب الطب والأطباء الشباب، وكذلك بمشاركة طلاب الطب من مختلف ربوع الوطن للخروج بتوصيات علمية في صالح الطب ببلادنا ولإطلاق مشاريع تدريبية للرفع من مستوى الأطباء الشباب .

كما أكد “الدبيبة” بأن إصلاح أي قطاع في بلادنا يبدأ بعزيمة شبابها فهم عماد الوطن ومن يقودها للرقي، حيث أننا واثقون بقدرة أبنائنا وبناتنا الأطباء من رفع مستوى الخدمات الصحية عند توفير اللازم من الإمكانيات وهذا ما يتماشى مع سعينا لتوطين العلاج بالداخل وتوفيره بشكل عام في كافة المؤسسات الصحية في البلاد.

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