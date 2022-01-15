اقتصاد

خلال مشاركته بمؤتمر التنويع الاقتصادي الليبي “الحبري” يطالب بالبدء في إصلاح القطاع المصرفي وضرورة إعادة النظر في القانون رقم 1 لسنة 2013 وتفعيل وافتتاح سوق الأوراق المالية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قام نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ” علي الحبري” اليوم السبت بالمشاركة في مؤتمر الحاجة إلى تنويع الاقتصاد، والذي يأتي برعاية مصرف ليبيا المركزي بنغازي وبإشراف مركز البحوث الاقتصادية بجامعة بنغازي.

كما أكد “الحبري” على أن الطبقة السياسية الحالية بشكل عام لم تبدي اهتماماً بمستقبل الاقتصاد الحالي، مشيراً إلى أنه تم ضياع نصف احتياطات الدولة.

حيث طالب بالبدء في إصلاح القطاع المصرفي، وكذلك ضرورة إعادة النظر في القانون رقم 1 لسنة 2013، وإعادة تفعيل وافتتاح سوق الأوراق المالية، داعياً إلى تشكيل لجنة علمية هدفها التطوير الاقتصادي للاقتصاد الليبي، ومشيراً في الوقت نفسه بأنه لن يكون هناك إصلاح دون وجود إرادة سياسية واعية خالية من الفساد وهدفها الوطن.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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