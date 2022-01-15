“شلمبرجير” و”سرت النفطية” تبحثان المحافظة على الإنتاج وزيادته

بحث رئيس مجلس إدارة شركة سرت لتصنيع النفط، عبدالله اشويقي، مع وفد من شركة “شلمبرجير” فرع بنغازي؛ وضع البرامج التي قد تساهم في المحافظة على الإنتاج وزيادته.

وتطرقت نقاشات الاجتماع إلى خطط نقل التكنولوجيا وتوطينها داخليًا، وتجديد واستكمال بقية البرامج والمشروعات المتفق عليها بين الشركتين.

من جهته، قال مدير عام “شلمبرجير ليبيا”، مصطفى عجاج إن الشركة جاهزة تمامًا لبدء نشاطها في القطعة NC-101 فور تلقي الإشعار بذلك، مؤكدًا، في الوقت ذاته؛ أن سداد بعض الديون المستحقة؛ سيكون له الأثر الإيجابي على تحقيق الخطط المستهدفة.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لسلسلة لقاءات إدارة الشركة لزيادة معدلات إنتاج الخام، بالتوازي مع خطة المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط والغاز الهادفة لبلوغ 1,45 مليون برميل يوميًا مدعومة بزيادة الطلب العالمي على الخام.

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