وزارة الاقتصاد: اقترحنا على الحكومة دعم القمح والأرز وزيت الطّعام خلال موازنة 2022

قال مدير الإدارة التّجاريّة بوزارة الاقتصاد مصطفى قدارة إنهم قدموا مقترحا للحكومة لدعم 3 سلع جزئيا وهي القمح والأرز وزيت الطّعام خلال موازنة 2022

وأضاف قدارة في تصريح للعربي الجديد أن قيمة الدعم المقترح ستكون 40% من السّلعة، لأنّ ارتفاع أسعار القمح عالميّا أثّر بشكل كبير على رغيف الخبز كما شهد الأرز ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الماضية بنسبة تصل إلى 75% وكذلك زيت الطّعام ارتفع أيضا.

وأوضح قداره أن الأسعار في وقتها الحالي لا تتلاءم مع القوّة الشّرائيّة للدّينار وأن الوزارة تسعى إلى إنشاء ديوان للحبوب، سيتمّ من خلاله توزيع الدّقيق بدعم حكوميّ بنسبة 40%، من أجل توفير مخزون غدائي لليبيا مع مراقبة الأسعار

وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة في نوفمبر الماضي قرار بتحديد اسعار بعض السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وكلفت الحرس البلدي ومأموري الضبط القضائي والجهات المختصة باتخذ الاجراءات القانةنية ضد النخالفين واحالتهم الى جهات الاختصاص