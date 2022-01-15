الحبري يدعو لتفعيل وافتتاح سوق الأوراق المالية

دعا نائب محافظ المصرف المركزي، علي الحبري، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر التنويع الاقتصادي الليبي، إلى ضرورة البدء بإصلاح القطاع المصرفي وضرورة إعادة تفعيل وافتتاح سوق الأوراق المالية.

وأكد الحبري على ضرورة تشكيل لجنة علمية تسعى لتطوير القطاع الاقتصادي الليبي، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك إصلاحات دون وجود إرادة سياسية واعية خالية من الفساد، حسب قوله.

ويتناول المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدار يومين، خطط وآليات تنويع الإنتاج في الاقتصاد الليبي، ومعالجة التحديات التي تواجه هذا التنويع، إضافة لتحليل وقياس العلاقة بين الاستثمار الأجنبي والتنويع الاقتصادي والإصلاح التنظيمي.

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