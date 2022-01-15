الحبري: نصف احتياطيات الدولة المالية ضاعت

قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري السبت، إن نصف احتياطيات الدولة ضاعت، مضيفا أن الطبقة السياسية الحالية بشكل عام في البلاد لم تبد اهتماما بمستقبل الاقتصاد الوطني.

وطالب الحبري، في كلمة له خلال مؤتمر الحاجة إلى تنويع الاقتصاد الذي نظمه مركز البحوث الاقتصادية بجامعة بنغازي، نقلها موقع “تبادل”، بالبدء في إصلاح القطاع المصرفي وضرورة إعادة النظر في القانون رقم 1 لسنة 2013، إضافة إلى ضرورة إعادة تفعيل وافتتاح سوق الأوراق المالية.

ودعا الحبري، إلى تشكيل لجنة علميه هدفها التطوير الاقتصادي للاقتصاد الليبي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لن يكون هناك إصلاح دون وجود إرادة سياسية واعية خالية من الفساد وهدفها الوطن، بحسب ما نقله الموقع.