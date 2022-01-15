ليبيا تستعيد قطعة أثرية سرقت وهُربت إلى واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية عن استعادة قطعة أثرية ليبية نادرة حيث سرقت من مدينة شحات الأثرية وهربت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وجرت محاولة بيعها في مزاد بأحد معارض نيويورك.

وأوضحت الوزارة أن بداية القصة تعود إلى بلاغ تلقته السفارة الليبية في واشنطن من مصلحة الآثار الليبية حول محاولة بيع القطعة الأثرية المنهوبة، حيث قامت السفارة على إثر هذا البلاغ وعلى الفور بإجراء اتصالات مكثفة مع الخارجية الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي ونجحت في إيقاف عملية البيع، لتبدأ السلطات الأمريكية تحقيقاتها في القضية والتي استمرت قرابة الثلاث سنوات .

وأكدت أن السفارة الليبية استمرت طوال هذه المدة بمتابعة القضية والتواصل مع كافة الجهات المعنية، لمعرفة المستجدات والتعجيل باستعادة القطعة الاثرية المسروقة .

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