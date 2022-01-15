عميد بلدية الكفرة يتفقد مقر الشركة المنفذة لطريق بوزريق الكفرة رفقة مديرها

الكفرة 15 يناير 2022 (وال)- تفقد عميد بلدية الكفرة عبدالرحمن عقوب رفقة مدير الشركة المنفذة لطريق بوزريق الكفرة والمهندسون التابعون لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، مقر الشركة بالقرب من نقطة بوزريق، بالاضافة إلى تفقد المرحلة المنفذة من الطريق والمرحلة المراد تنفيذها قريبا.

هذا وقد أفاد العميد بأن الشركة اتخذت عدة خطوات للعودة واستئناف العمل، وأن مقر سكن العمال جاهز لاستقبالهم.

وينتظر أن تبدأ الشركة في أقرب الآجال؛ بتمهيد الطريق الخدمية استعداد لكشط الطريق المتهالك ورصفه من جديد وفق العقد المُبرم. (وال) أ ف/ ر ت

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