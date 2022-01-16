وزير الصحة يروي تفاصيل شراء مصحة المروة ببنغازي

كشف وزير الصحة “علي الزناتي” عن تفاصيل شراء مصحة المروة ببنغازي حيث قال في تصريح لقناة الوسط تابعته صدى أن مصحة المروة هي أحد المصحات الخاصة الموجودة ببنغازي ومدير هذه المصحة هو رجل أعمال ليبي يعيش في بنغازي .

وتابع أن مدير المصحة رأى أن يقوم ببيعها للدولة الليبية وإلتقى مع رئيس مجلس الوزراء وتحدث في موضوع بيع المصحة للدولة الليبية وبدوره رئيس الوزراء أبلغني بالتواصل مع هذه المصحة وإعطائه تقرير فني كامل عن هذه المصحة .

وأضاف: شكلت فريق فني بإدارة المشروعات بديوان وزارة الصحة المنطقة الشرقية وكذلك فريق من ديوان الوزارة بطرابلس ذهب إلى المكان وعايره عياراً كاملاً من الناحية الفنية واللوجستية والكهرومغناطسية وكل ما يعنيه وأحلت هذا التقرير الى الرئيس وسألني عن حاجة بنغازي لها فقلت له نحن لدينا فاقد منذ فترة بأكثر من 2000 سرير .

وذلك نتيجة خروج مجموعة مستشفيات عن الخدمة كالجمهورية والهواري و7 اكتوبر وغيرها من مستشفيات وأن هذه العيادة طالما أنها بهذه الجودة قد تدفع إلى تحسين بعض الخدمات الصحية في بنغازي وفق قول وزير الصحة ، وأن يتم توطين العلاج بالداخل وتسيير المستشفى من خلال شركة لتقديم خدمات أفضل .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية