الشؤون الاجتماعية: منحة الأولاد ستكون في حسابات مستحقيها خلال الأيام القليلة القادمة

طمأنت وزارة الشؤون الإجتماعية المواطنين والمواطنات بأن منحة الأولاد دون سن الثامنة عشرة للربع الأخير من العام 2021م ستكون في حسابات المستحقين لها خلال الأيام القليلة القادمة .

وأكدت الوزارة أن العمل شارف على الانتهاء على ضمان إدراج أكبر عدد من الواقعات وعدد المستفيدين بما يحقق التقليل من الملاحق والتظلمات .

وفندت الوزارة ما ينشر عبر صفحات ومنصات التواصل الإجتماعي من إشاعات مغرضة وأخبار كاذبة حول إمتناع الوزارة عن صرف منحة الأولاد للربع الأخير من العام 2021م ، منبهة كافة المواطنين بعدم الإنجرار وراء الأخبار الكاذبة والمفبركة .

وكانت الوزارة قد كشفت حصرياً لصدى مساء اليوم أن سبب تأخر صرف علاوة الأبناء عن أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021 يكمن في أن المنظومة تستكمل في إجراءات تحديث منظومة السجل المدني وإدخال بيانات الأطفال الذي لم يتحصلو على المنحة بسبب عدم وجود حساب ارباب أسر لهم .

وأفادت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية أن الإجراءات تسير بشكل طبيعي .

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