«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الاحد 16 يناير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 16 يناير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5749 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2204 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2562 دينار، والليرة التركية 0.3381 دينار، والدولار الكندي 3.6448 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2192 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2455 دينار، والدينار التونسي 1.5898 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4956 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 16 يناير 2021: