“الخارجية” تمثل ليبيا في اجتماع مكتب الاتحاد الأفريقي ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية

قام مدير الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي ، يوم أمس السبت بالمشاركة في الاجتماع الافتراضي لهيئة مكتب الاتحاد الإفريقي ،ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية بصفتها رئيس اتحاد المغرب العربي ،عبر تقنية الزوم وذلك بدعوة من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي “فيليكس تشيسيكيدي”.

تم خلاله مناقشة عدة بنود من بينها الوضع الوبائي وآخر المستجدات بشأن مكافحة الوباء في القارة الأفريقية، والمتطلبات الصحية والتوصيات بشأن عقد اجتماعات القمة خلال فترة جائحة كورونا، والاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات قمة الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي خلال شهر فبراير القادم.

وأيضاً النظر في مشاريع جداول أعمال دورات لجنة الممثلين الدائمين، المجلس التنفيذي، قمة الاتحاد الافريقي، بالإضافة إلى القمة السادسة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

كما تم أيضاً الاتفاق على القضاء على ظاهرة الإرهاب التي تنشط خاصة في منطقة الساحل، واتخاذ اتخاذ موقف أفريقي موحد تجاه التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي للدول الأفريقية، والتأكيد على انعقاد دورة المجلس التنفيذي التي ستعقد يومي 2 و 3 فبراير والقمة التي ستعقد يومي 5 و 6 فبراير القادم حضورياً مع الترشيد والتقنين في جدول أعمالهما وكذلك الحد من مرافقي الوفود المشاركة .

وأيضاً دراسة وثائق قمة الاتحاد الأفريقي الاتحاد الأوروبي ومراجعة وتقييم ما تم إنجازه ومن ثم المضي قدماً في هذه الشراكة الاستراتيجية .

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