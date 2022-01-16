الليرة اللبنانية تنتعش بعد السماح للبنوك بشراء الدولار دون سقف

ارتفعت الليرة اللبنانية بنحو تسعة آلاف ليرة أمام الدولار من أدنى مستوى وصلت إليه الثلاثاء الماضي، عند ثلاثة وثلاثين ألفاً وسبعمائة ليرة للدولار.

ويتم تداول الليرة اللبنانية حالياً عند مستويات أربعة وعشرين ألفاً وسبعمائة ليرة للدولار، وذلك بعد إصدار مصرف لبنان تعميماً يسمح للبنوك بشراء الدولار الأميركي الورقي من دون سقف مُحدد، على منصة صيرفة.

من جهته أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن البنك يسعى لتعزيز الليرة اللبنانية مقابل الدولار، بعد أن انخفضت إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي، مما أثار احتجاجات جديدة بشأن ارتفاع الأسعار وانهيار اقتصاد البلاد.

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