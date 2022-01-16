توقّعات بتراجع الاقتصاد التونسي جرّاء حظر التجوال

أكد عدد من خبراء الاقتصاد في تونس، أن قرار حظر التجوال الذي فرضته الدولة بداية من الخميس الماضي ويتواصل لمدة أسبوعين، قد يؤدي إلى تقليص فاعلية الدورة الاقتصادية بنسبة 30%.

ومن المتوقع أن تخسر قطاعات الصناعة والخدمات والنقل والسياحة ما لا يقل عن مليار و200 مليون دينار تونسي، كما تُقدر البيانات الرسمية أن كلفة الإضراب عن العمل ليوم واحد تصل إلى نحو 270 مليون دينار تونسي.

وكان تقرير صادر عن البنك المركزي التونسي قد حذّر من تواصل تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي خلال 2022، وذلك بعد تقلص الإنتاج بنسبة 9.2% خلال سنة 2020.

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