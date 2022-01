ارتفاع انتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يومياً

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إنّ إجمالي إنتاج البلاد النفطي ارتفع إلى 1.2 مليون برميل يومياً، من 1.045 مليون برميل يومياً، بحسب رويترز.

وقال وزير النفط والغاز محمد عون لصحيفة بلومبيرغ، إنّ إنتاج النفط انتعش مرة أخرى بعد انتهاء الحصار المفروض على الحقول الغربية وإعادة فتح الموانئ في المنكطقة الشرقية.

وعلّق عون على ارتفاع انتاج النفط، بأنّه كان هذا المستوى هو الطبيعي قبل أن تضرب جولة من الإغلاقات منشآت النفط، مشيرا إلى أنّ الإغلاق أواخر العام الماضي أدّى إلى انخفاض الإنتاج اليومي، حيث أصبح 700 ألف برميل.

