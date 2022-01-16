اقتصاد

انتعاش نسبة إنتاج زيت الزيتون في مزارع أوباري

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المشرف الزراعي في منطقة أوباري حسن الغول في حديثه لـ218: أن نسبة إنتاج زيت الزيتون وصلت إلى 10%، بعد اهتمام المزارعين بغرس أشجار الزيتون في المزارع القزمية منذ 10 سنوات.

وقدّر الغول عدد الأشجار المنتجة في أوباري ما بين 30 إلى 50 ألف شجرة، ضمن 11 صنفاً معظمها ثنائي الغرض، أي يصلح للأكل وعصر ثمارها للحصول على عصارة الزيوت الأولية، إذ وصل إنتاج الشجرة الواحدة إلى نحو قنطارين سنوياً من ثمار المائدة في المزارع القزمية.

وطالب الغول الجهات الفاعلة بضرورة تقديم الدعم لهذه المهنة والدفع بها، لما لها من تأثير كبير على الرفع من الاقتصاد الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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