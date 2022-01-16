بنغازي| معهد العالي للتقنيات الهندسية ينظم لقاء عمل حول تدريب وتأهيل الطلبة لسوق العمل

بنغازي 16 يناير 2022 (وال)- اختتم إدارة المعهد العالي للتقنيات الهندسية بنغازي صباح اليوم الأحد،فعاليات لقاء عمل حول تدريب وتأهيل الطلبة والطالبات وتأهيل الطلبة لسوق العمل.

وقال رئيس قسم الإلام بالمعهد العالي للتقنية الأستاذة إلهام بوقرين – لمراسل وكالة الأنباء الليبية – إن هذا اللقاء استمر لمدة يومين، فاليوم الأول كان مخصص للذكور بمقرهم الكائن بمنطقة الكيش، واليوم التالي كان مخصص للبنات بمقرهن الكائن بالفروسية بوعاء زمني قدره ساعتين تدريبيتين.

وأوضحت بوقرين أن السبب وراء إقامة مثل هذه اللقاءات هو تحفيز وتطوير الطلبة، بما يتناسب مع سوق العمل ولذلك تم التعاون مع الشركة الهندسية المختصة بهذا الشأن.

وأشارت بوقرين إلى أن اللقاء تضمن أيضا التعريف بالآلات الحديثة الموجودة حاليا، وكيف يستطيع المهندس التعامل بحيث يكون مؤهل لسوق العمل فور التخرج.

بالحديث على التدريب العملي للمهندسين؛ قالت بوقرين إن المعهد للأسف يفتقر لجانب العملي مرجعة السبب لسوء الوضع العام للبلاد، مشيرة إلى أن إدارة المعهد تحاول جاهدة بالتعويض من خلال تنظيم لقاءات العمل وتبادل الخبرة مع المختصين.

بدوره، قال مدير شركة التصميم الكامل للاستشارات الهندسية المدرب مفتاح الفاخري، إن التعاون مع المعهد العالي للتقنيات الهندسية يأتي ضمن مشروع أطلق عليه مسمى (رؤية المستقبل )؛ وهو عبارة عن سلسلة دورات الهدف منها تدريب المهندسين والخريجين وتأهيلهم لسوق العمل تشمل المعماري والمساح والمدني.

وأضاف الفاخري أنه وفريقه سبق وتعامل مع الجامعة الدولية في نفس السياق، والآن تم استهداف المعهد العالي للتقنية ولازالت السلسة مستمرة، مؤكدا على أهمية التدريب، كونه جانب موازي للعملية التعليمية، خاصة في الأقسام التطبيقية مثل الهندسة. (وال) ح س/ ر ت

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