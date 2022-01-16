“أبوجناح” يبحث كيفية صيانة مقار ذوي الإعاقة في المنطقة الجنوبية

اجتمع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبو جناح” اليوم الأحد ، مع رئيس رابطة الأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة وادي الشاطئ، وبحضور عضو مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث الإعاقة “خالد حمودة” ورئيس أكاديمية المجد لكرة القدم في وادي الشاطئ “محمد إبراهيم” .

تناول الاجتماع مناقشة المشاكل والتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في ليبيا عامة ومناطق الجنوب خاصة، كما تم عرض الإحصائيات المتعلقة بهذه الفئة والحقوق التي يكفلها لها القانون.

كما ناقش أيضاً القرار القاضي بإنشاء مركز إيوائي للمعاقين بمنطقة سبها، وكذلك صيانة مقار ذوي الإعاقة في المنطقة الجنوبية.

حيث شدد “أبوجناح” على ضرورة التزام الحكومة وصندوق التضامن الاجتماعي بتفعيل القوانين وتقديم الخدمات لهذه الشريحة، وكذلك تسديد الإعانات التي أقرها القانون، ومنها امتيازات التنقل والسفر الداخلي والخارجي.

وفي ختام الاجتماع أكد على دعمه الكامل لكل الإجراءات المتعلقة بتحسين الخدمات لهذه الشريحة، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى رأسها رئاسة الوزراء بصدد إطلاق عديد المبادرات انطلاقاً من الإهتمام الذي توليه حكومة الوحدة الوطنية بذوي الإعاقة بشكل عام.

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