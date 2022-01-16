“الزناتي” يبحث مع لجنة الممارسة بالعطاء العام حلحلة مشكلة نقص بنود الإمداد الطبي وتغطية احتياجات القطاع الصحي

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية “علي الزناتي” اليوم الأحد، بحضور وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان “سمير كوكو” مع لجنة الممارسة للعطاء العام.

تناول الاجتماع مناقشة الشروع في تنفيذ العطاء العام للدولة لحل مشكلة نقص بنود الإمداد الطبي وتغطية احتياجات القطاع الصحي، كما استعرضت لجنة الممارسة خلال الاجتماع، المشاكل والمعوقات التي حالت دون استكمالها لمهامها.

ومن جهة أكد “الزناتي” على أن وزارة الصحة ستدعم لجنة الممارسة لتتمكن من إنجاز المهام المناطة بها، في أقرب وقت من خلال توفير مقر لها وصرف مكافآت مالية لأعضائها.

حيث سيغطي العطاء العام احتياجات الدولة الليبية من الأدوية التخصصية والأدوية العامة والمستلزمات الطبية ومستلزمات ومشغلات المختبرات ومستلزمات الأشعة ومستلزمات الأسنان ومستلزمات العظام، وذلك الأمرالذي سينهي مشكلة نقص الأدوية في كل المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية العامة.

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