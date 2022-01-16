ارتفاع ملحوظ في أسعار مواد البناء

تشهد منطقة الحرشة بطرابلس غلاءً في أسعار مواد البناء والأيدي العاملة، وسط عزوف الكثيرين عن بناء المنازل أو ترميم القديم منها، إذ وصل سعر قنطار الحديد نحو 350 دينار، بينما ارتفع سعر الإسمنت إلى 28 و29 دينار للقنطار، عدا عن ارتفاع أسعار اليد العاملة.

وعزا مراقبون اقتصاديون سبب الارتفاع إلى عدة أسباب منها، انخفاض العملة المحلية أمام الدولار، وتوقف بعض المصانع عن العمل كمصنع الحديد والصلب ومصانع الإسمنت، إضافة إلى عدم متابعة وزارة الاقتصاد لأسعار مواد البناء في السوق الليبي.

وتسعى سلطات الدولة إلى كبح جماح الأسعار والاعتماد على الانتاج المحلي، من خلال القيام بخطط ومشاريع، كان أخرها توقيع المؤسسة الوطنية للتعدين التابعة لوزارة الصناعة، اتفاقيةً مع إحدى الشركات؛ لإنشاء مشروع مجمع الصناعات الإسمنتية ومواد البناء، يضم ستة مصانع كبيرة، وذلك بالتعاون مع الشركات الألمانية والنمساوية والدنماركية، إلا أن أسعار مواد البناء مازالت تواصل ارتفاعها.

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