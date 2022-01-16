المنفي والكبير يبحثان آخر مستجدات توحيد المصرف المركزي

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد بديوان المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، آخر مستجدات توحيد السلطة النقدية في ليبيا.

وشدد المنفي، على أهمية وضرورة وحدة واستقلال المؤسسات السيادية في البلاد، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، في إطار دور الرئاسي في متابعة توحيد المؤسسات في الدولة، في حين أطلع الكبير المنفي على خطة توحيد المصرف المركزي، والإجراءات والإطار الزمني اللازمين لذلك، بحسب ما نقلته الصفحة الرسمية للمجلس على منصة فيسبوك.

جدير بالذكر أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، اتفقا مطلع ديسمبر الماضي على إطلاق عملية لتوحيد المصرف المركزي، وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المهنية الدولية “ديلويت”.

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