“القطراني” يطلع على سير عمل مؤسسة الاصلاح والتآهيل الكويفية

اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “حسين القطراني” اليوم الأحد، بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية، وبحضور وكيل وزارة العدل وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية المحامي العام ببنغازي رئيس فرع الشرطة القضائية بنغازي مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية وكيل نيابة مكتب المحامي العام المشرف على المؤسسة.

تناول الاجتماع مناقشة أوضاع المؤسسة والنزلاء وسبل توفير الاحتياجات اللازمة كالطعام والأدوية والمعدات الطبية، كما استعرض رئيس فرع الشرطة القضائية بنغازي أوضاع السجناء والنقص الشديد في المتطلبات اليومية للنزلاء وتجاوز السجن لقدرته الاستيعابية الأمر الذي يتطلب التوسعة بشكل عاجل .

كما أكد “القطراني” بأن ملف حقوق الإنسان ملف مهم جداً وأنه يوليه إهتماماً وحرصاً شديدين ، كما أكد ايضاً على ضرورة وضع حد لهذه المعاناة التي يعاني منها نزلاء المؤسسة وانه سيتابع هذا الملف شخصياً مع وزارة العدل والأجهزة المختصة للوصول إلى الحلول العاجلة لتحسين مستوى خدمات المؤسسة للنزلاء.

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