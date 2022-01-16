المنقوش: الهجرة غير الشرعية تكلف ليبيا موارد اقتصادية وأمنية

دعت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إلى التعاون الدولي ضد الهجرة غير الشرعية في البلاد.

وأدلت منقوش بتصريحاتها للمنظمة الدولية للهجرة خلال زيارة لمركز استقبال المهاجرين غير الشرعيين في العاصمة طرابلس في إطار جهود الحكومة لتقديم المساعدة للمهاجرين غير الشرعيين.

وقالت إن قضية الهجرة غير الشرعية تكلف ليبيا موارد اقتصادية وأمنية كبيرة كما أن هذا الموضوع يتطلب تعاونا دوليا جادا من قبل المنظمات الإنسانية الدولية ودول الجوار من أجل السيطرة على الهجرة غير الشرعية وحماية الحقوق الإنسانية والصحية للمهاجرين .

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