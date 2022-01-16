“الكيلاني”: الوزارة عاكفة على إيصال الإستحقاقات ابتداءً من يوم الغد إلى كافة المصارف.. وهذه تفاصيل منحة الزوجة

تحدتث وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” بشأن ماتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص منحة الزوجة والأولاد قائلة: من منطلق حرص الوزارة وبتوجيه من مصلحة الأحوال المدنية، حيث تم إرجاع صرف المنحة لتتمكن من إدراج أكبر عدد من واقعات الولادة والوفيات وغيرها، وذلك للتقليل من التظلمات والملاحق التي لجأنه لها بالأشهر الماضية.

وأضافت بالقول: وذلك لضمان وجود أكبر عدد ممكن من المستفيدين من المواطنين ، كما أنه تم إحالة القوائم المستفيدين من المنحة بتاريخ 28/ ابريل/ 2021 وكذلك الربع الثاني لشهر أبريل ومايو يونيو تم إحالتها للمصارف بتاريخ 16/ يوليو / 2021، بالإضافة إلى الربع الثالث يوليو واغسطس وسبتمبر وتم إحالتها بالمصارف بتاريخ 18/ أكتوبر /2021، حيث أنه لم يحدث أي تأخير الأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لأن الوزارة تعمل جاهدة على إيصال الإستحقاقات للمواطنين وفق السياق المتبع والذي تم الإتفاق عليه مع مصلحة الأحوال المدنية بموجب رسالتهم بتاريخ 2/ يناير 2022 .

وتابعت بالقول: بأن الوزارة عاكفة على إيصال الإستحقاقات، وذلك ابتدأً من يوم الغد ستصل إلى كافة المصارف.

أما بخصوص منحة الزوجة قالت: تم عقد لقاء بفريق مشروع منحة الزوجة والأولاد بوزارة الشؤون الاجتماعية ومركز التوثيق والمعلومات بوزارة العمل والتأهيل، كما أن الوزارة عاكفة على تجهيز البنية التحتية لهذه الإجراءات، حيث يتم العمل على الإجراءات الروتينية لصرف منحة الزوجة.

اختتمت بالقول: بخصوص ملف المهجرين والنازحين فإن الوزارة تسعى جاهدة بإتمام كافة الإجراءات المتعلقة وفق القوائم المحالة، وذلك بما يضمن إيصال الإستحقاقات إلى المواطنين وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة.

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