في 10 أيام.. الحكومة تطلب تقريراً من صندوق الإنماء عن المشاريع الاستثمارية

طالب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة، مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بتقديم تقرير تفصيلي عن المشاريع الاستثمارية المنفذة عن طريق الصندوق.

وتضمن الكتاب، ضرورة تقديم خطة تفعيل المشاريع المنفذة، وأدوات تنفيذها خلال السنوات الماضية، إضافة للمشاريع المتوقفة منذ عشر سنوات، وذلك في غضون عشرة أيام من تاريخ الكتاب.

جدير بالذكر، أن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي تأسس عام 2006، وأسندت إليه مهام أساسية تتمثل في إنشاء وتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، كما أنه يعتبر مؤسسة استثمارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

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