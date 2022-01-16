“الزويتينة” تؤكد عودة حقل الحكيم للإنتاج خلال هذا العام

قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الأحد بعقد الاجتماع السنوي لشركة “الزويتينة” للنفط، وبحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ، ورئيس لجنة الملاك مسعود سليمان، وعضو لجنة الملاك صلاح ضوء ورئيس لجنة إدارة المشغل لشركة الزويتينة للنفط، وعضو لجنة الإدارة، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة بالشركة، والمدراء العامين ومديرو الإدارات والمختصون من المؤسسة والشركة.

وقال صنع الله خلال الاجتماع: “على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهت الشركة، وأبرزها الأعمال التخريبية والأضرار الجسيمة التي تعرضت لها المعدات السطحية للإنتاج بالمنطقة 74 مما أدى إلى توقف الإنتاج منها بالكامل، إلا أن الشركة استمرت وبجهود العاملين بها في الإنتاج من الحقول الأخرى والمتمثلة في الحقول الواقعة بمنطقة 103، والمساهمة بحوالى 3% من الاحتياطي الكلي لليبيا “.

كما أشار أيضاً إلى مشكلة تقليص الميزانية، وتدخل بعض الجهات الرقابية منها ديوان المحاسبة فيما لا يعنيه، الأمر الذي نتج عنه الكثير من المشاكل، أبرزها عجز المؤسسة وشركاتها عن تنفيذ مستهدفاتها وخططها الطموحة لزيادة الإنتاج، مؤكدا أنه على الرغم من كل هذا ما زالت المؤسسة وشركاتها تؤدي دورها بكل حيادية ومهنية.

وطالب مسؤولي الشركة بضرورة الاهتمام بالكوادر الشبابية من حيث التدريب والتأهيل وإقحامها في جميع الأعمال وإعطائها الفرصة للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.

ومن جهته، استعرض رئيس لجنة إدارة شركة “الزويتينة” عبد الناصر زميط أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال 2021، وأهمها عودة المنطقة (74) للإنتاج، خاصة حقل “زلة”، مؤكدًا عودة الإنتاج بحقل “الحكيم” خلال العام الحالي.

تم أيضاً خلال الاجتماع عرض الوضع القانوني والمالي للشركة وما حققته من برامج العمل المنفذة خلال 2021، والأعمال التي تعتزم تنفيذها، والميزانيات المقترحة للعام 2022، حيث قدمت هيئة المراقبة تقريرها وتولت إدارة الشركة الرد على الملاحظات الواردة به.

وفي الختام طالب عضو مجلس إدارة المؤسسة للشؤون الإدارية والمالية العماري محمد، مسؤولي الشركة بضرورة الإسراع بتنفيذ المشاريع المتعثرة والممولة من المؤسسة، وتقدير تكلفة الإنتاج للمشاريع، وتقديم تقرير مفصل عن الديون المستحقة لشركة الزويتينة ليتسنى لإدارة المؤسسة اتخاذ القرار المناسب حيالها.

وفي ذات السياق طالب صنع الله إدارة الشركة بوضع خطة شاملة وتخطيط استراتيجي للشركة يضمن تحقيق كل مستهدفاتها ومشاريعها خلال جدول زمني وتكلفة محددة، إضافة إلى إجراء دراسة جدوى اقتصادية لكل حقول الشركة، خاصة منطقة الامتياز م _ ن 74، وحثهم على ضرورة التنسيق مع إدارتي تطوير الاحتياطي والصيانة والمشاريع بالمؤسسة قبل تنفيذ الأعمال المتعلقة بمجالهما.

كما نبه إلى نقاط أبرزها تقديم خطة واضحة قبل انتهاء الربع الأول من العام الجاري، لمشاريع الشركة المتعثرة وإعادة النظر في بعضها، واعتبار الملاحظات الواردة في الاجتماعات الفنية وتقرير هيئة المراقبة جزءاً لا يتجزأ من محضر الاجتماع الحالي.

كما طالب الإدارات المعنية بالمؤسسة، بإعداد نظام موحد لتكلفة المشاريع، وأوضح أن آلية العمل بعد تفعيل قانون النفط الجديد تتطلب من إدارة الشركة تحديد تقارير مصروفات متكاملة وتسليمها في وقت محدد لإدارة المؤسسة.

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