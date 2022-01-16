الإنتاج النفطي الليبي يرتفع إلى 1.2 مليون برميل يومياً

كشف مصدر مسؤول من المؤسسة الوطنية للنفط خلال تصريحات صُحفية أن إجمالي إنتاج ليبيا النفطي ارتفع يوم الجمعة إلى مليون و 200 ألف برميل يوميا.

ووفقًا لما أكده المصدر لوكالة رويترز ارتفع إنتاج ليبيا النفطي من مليون و 45 ألف برميل يوميًا.

وفي وقت سابق، كشفت مؤسسة النفط عن تحقيق إيرادات قياسية خلال شهري نوفمبر وديسمبر، تجاوزت 4 مليارات، مُسجلة 4 مليارات و 321 دولاراً، مشيرة إلى أن إجمالي الإيرادات المحققة خلال العام الماضي بلغ 21 مليارا و555 ألف دولار.

وأضافت المؤسسة في بيان، أنها حققت في نوفمبر ما قيمته 1,968دولاراً من النفط الخام، يليه الغاز والمكثفات التي وصلت إلى 92,335دولاراً أمريكياً، في حين كان صافي إيرادات المنتجات النفطية 46,093 دولاراً ، ووصلت عوائد البتروكيماويات إلى 4,489 دولاراً ، ليصل إجمالي صافي الإيرادات لشهر نوفمبر إلى 2,111 دولاراً أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية