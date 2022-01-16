“الكيلاني ” توضح بأن الوزارة باشرت بالإجراءات لصرف كافة المستحقات المالية لكافة المهجرين والنازحين بمختلف مدن وقرى ليبيا

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني اليوم الأحد اجتماعاً بعدد من أعيان وحكماء مدينة مرزق المتواجدين في طرابلس وبنغازي وسبها، بحضور مدير مكتب الشؤون الإنسانية والمساعدات ومدير مكتب الإعلام والمستشار الاجتماعي بالوزارة، وذلك في إطار متابعتها لإحتياجات ومتطلبات كافة المهجرين والنازحين من مختلف مناطق ليبيا في الداخل والخارج.

حيث أكدت الكيلاني بأنه تم استلام القوائم المعتمدة اليوم وإحالتها للإجراء وفق المتبع بعد مراجعتها وتدقيقها بالتنسيق مع مدير مكتب النازحين بمجلس رئاسة الوزراء، وفيما يخص مهجري درنة وبنغازي جاري العمل على استكمال النواقص لإحالتها للصرف.

وأوضحت أيضاً بأن الوزارة باشرت بالإجراءات المذكورة إستعداداً لصرف كافة المستحقات المالية لكافة المهجرين والنازحين بمختلف مدن وقرى ليبيا حسب اللوائح والتشريعات النافدة .

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