الحكم المحلي تبحث مستجدات استكمال الهيكل الإداري لديوان بلدية درج

عقد مستشار وزير الحكم المحلي «أبوبكر الطرابلسي» اجتماعاً مع عميد بلدية درج «فاضل حصن» اليوم الأحد، وذلك لاستعراض الملفات ذات العلاقة بالبلدية فيما يتعلق باستكمال الهيكل الإداري لديوان البلدية.

كما تم التأكيد على أهمية تمكين مكتب لمراقبة الخدمات المالية في البلدية لتحسين الخدمات المقدمة والرقي بخدمة المواطنين، بالإضافة إلى مناقشة المشاريع ذات الأهمية للبلدية.

وبدوره أكد “حصن” على دعمه لحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الحكم المحلي مثمناً ما تم تقديمه من جهود في سبيل تطوير الإدارة المحلية في ليبيا.

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