“الحاسي” يجتمع مع عدد من مندوبي حراك ذوي الإعاقة ضد الفساد الإداري والمالي

اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية البيضاء “عبدالسلام الحاسي” اليوم الأحد، مع عدد من مندوبي حراك ذوي الإعاقة ضد الفساد الإداري والمالي .

تناول الاجتماع مناقشة مطالب حراك ذوي الإعاقة من حقوق وخدمات من صندوق التضامن الاجتماعي والتي تتمثل بتوفير بعض المنافع مثل المدارس الخاصة بهم والخدمة المنزلية ، وكذلك المستحقات المالية التي تم صرفها لكافة المدن ماعدا المنطقة الشرقية ، إلى جانب الإهتمام بدور الرعاية والتأمين الصحي وتطوير مهارات ذوي الإعاقة ليدخلوا لسوق العمل وكذلك توفير وسائل مواصلات للمعاقين وبشروط مناسبة .

كما طالب “الحاسي” بتضمين مطالبهم في مذكرة تقدم لرئاسة الهيئة لمتابعتها والتحقيق في أية تجاوزات ، كما سيتم تشكيل لجنة لمتابعة هذه المطالب وسيتم مخاطبة كافة الجهات المختصة بتوفير الاحتياجات الضرورية لشريحة ذوي الإعاقة وتوضيح المعاناة التي يواجهونها مع صندوق التضامن الاجتماعي .

حيث أكد بأنه سيصدر تعليمات لمتابعة ممتلكات التضامن الاجتماعي والتي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة من مقرات وأراضي والتحقيق في الاعتداءات التي حصلت عليها ، وكذلك سوف يتم استدعاء المسئولين عن تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المناطق والاجتماع بهم ومعرفة الأسباب وراء القصور في تقديم الخدمات لهذه الشريحة .

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