انخفاض للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الاثنين 17 يناير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 17 يناير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5745 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2223 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2561 دينار، والليرة التركية 0.3372 دينار، والدولار الكندي 3.6471 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2191 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2454 دينار، والدينار التونسي 1.5939 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4963 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 17 يناير 2021: