خلال مشاركته في فعاليات اختتام دبلوم المهارات الإدارية لموظفي ديوان مجلس الوزراء.. “العابد” يعلن عن عقد مذكرة تعاون مع معهد التخطيط

قام وزير العمل والتأهيل “علي العابد” يوم أمس الأحد بالمشاركة في احتفالية تكريم لموظفي ديوان رئاسة الوزراء المشاركين في البرنامج التدريبي لدبلوم المهارات الإدارية والذي أقيم بمعهد التخطيط، بمشاركة وكيل وزارة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة وأمين عام ديوان مجلس الوزراء ومدير عام المعهد.

حيث أكد “العابد” خلال كلمته بهذه المناسبة على أهمية التدريب الذي يرفع من قدرات الكوادر البشرية خصوصاً في ظل متغيرات العصر وسوق العمل، وأضاف أنه من خلال هذا الإطار تم عقد مذكرة تعاون مع المعهد لتدريب عدد من الموظفين لضمان تطوير مهاراتهم والارتقاء بمستوى أدائهم مؤكداً أنه لا يمكن الوصول إلى استقرار مؤسسات الدولة بدون إعداد الكفاءات الإدارية وتطويرها لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات .

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