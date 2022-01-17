وكيل النيابة بمكتب المحامي العام طرابلس يأمر بحبس نقيب عام نقابة خريجى معاهد الصيدلة على ذمة التحقيق

قام وكيل النيابة بمكتب المحامي العام طرابلس بتولي مباشرة إجراءات التحقيق إزاء انحراف سلوك نقيب عام نقابة خريجى معاهد الصيدلة، بتعمده ممارسة العمل النقابي وتمثيل فئة من المهنيين بدون استحصال موافقة الجهة المختصة، واستبدال اسم الجسم الموازي الذي يعمل من خلاله لغرض سلب اختصاص النقابة العامة للصيادلة بإصدار أذونات مزاولة مهنة الصيدلة دون مراعاة الإجراءات المقررة بموجب اللوائح الناظمة للمهنة .

وذلك بناءً على ما ساقه رئيس اللجنة التسييرية للنقابة العامة للصيادلة في معرض بلاغه المرفوع في مواجهة نقيب عام نقابة خريجى معاهد الصيدلة .

وبعد استجواب المتهم انتهى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق لارتكابه واقعة الإضرار بالمصلحة العامة وإساءة استعمال سلطات الوظيفة، ووجهت النيابة العامة الجهات المختصة إلى حصر أذونات مزاولة المهنة الممنوحة من قبل المتهم ، وتسوية مراكز ممارسي المهنة استناداً إلى الإجراءات المعيبة .

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